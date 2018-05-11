Savaştepe ilçesi Soğucak mevkiinde, Recep Koç'un (37) kullandığı 10 L 5879 plakalı bir otomobil iş makinesine çarptı. Kazada araçta bulunan aynı aileden Recep Koç, Zehra Koç (36) ve 1 yaşındaki Sena Koç hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, kazanın ardından Balıkesir Savaştepe yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Cenazeler ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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