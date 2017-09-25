Balıkesir'in Erdek İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'nci yıl dönümü töreninde, Avcılar Derneği'nin organizasyonuyla avcılar da vurdukları domuzları kamyona koyduktan sonra tören alanından geçiş yaptı. En büyük domuzu vurma yarışması sonunda dereceye giren 4 kişiye de ödül olarak tüfek hediye edildi.
DHA'nın haberine göre, Erdek'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'nci yıldönümü törenleri geçen 18 Eylül'de yapılan tören ile kutlandı. Etkinlikler kapsamında avcıların vurdukları domuzlar, Avcılar Derneği'nin organizasyonu ile kamyona konulduktan tören alanından geçirildi. İlçede kurtuluş yıl dönümünde geleneksel olarak yapılan en büyük domuzu vurma yarışması sonuçlandı. Vurdukları domuzların tören alanından geçirildiği avcılardan Ali Kemal Beygirci birinci, İslam Koska ikinci, Mehmet Gökgül üçüncü, Kutsal Babayakal ise dördüncü oldu. Yarışmada dereceye giren avcılara tüfek ile av malzemeleri hediye edildi.
Erdek Avcılar Derneği'nde yapılan ödül törenine Erdek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Yapakçı, Ak Parti Erdek İlçe Başkanı Kemal Kayan, CHP Erdek İlçe Başkanı Metin Uysal ve çok sayıda davetli katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.