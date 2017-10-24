Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde, başı kesilmiş cesedi bulunan 30 yaşındaki Ali Gömeç cinayetiyle ilgili 3 arkadaşı gözaltına alındı. Alkollü oldukları için olayı hatırlamadıklarını öne süren şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
DHA'nın haberine göre, Tuzcumurat Mahallesi yakınlarından geçen Kalkım çevreyolu kenarındaki zeytinlik alanda, geçen cumartesi günü başsız bir ceset bulundu. Ölen kişinin üzerinden 30 yaşındaki Ali Gömeç'e ait kimlik çıktı. Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin kalbinin ve akciğerinin de yerinde olmadığı anlaşıldı. Araştırmayı sürdüren güvenlik güçleri, kayıp olan başı, cesedin olduğu tarlada buldu. Kesik başın, köpekler tarafından 500 metre kadar ileriye taşındığı belirlendi.
"HATIRLAMIYORUZ" DEDİLER
Cinayetin aydınlatılması için özel ekip kurulurken, Ali Gömeç'in öldürüldüğü tahmini saat belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameraları detaylı incelemeye alındı. Bölgeye gelen çok sayıda aracı sorgulayan özel ekip, Gömeç'in kendi arkadaşlarının da bulunduğu bir aracı tespit etti. Ali Gömeç'in arkadaşları 33 yaşındaki Sezgin K., 31 yaşındaki Fatih Ö. ve 32 yaşındaki Sezer K., geçen pazar günü ve dün yapılan operasyonlarla yakalanıp, gözaltına alındı.
Şüpheliler, sorgularında, alkol kullandıklarını ve olayı hatırlamadıklarını söyledi. Şüphelilerden Sezgin K.'nın sosyal medya hesabından zombi hapı olarak bilinen 'flakka' isimli uyuşturucu ile ilgili uyarı yazısı paylaştığı öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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Misafir 21 dakika öncebu nasıl bir vahşet böyle. insanlıktan çıkmışlar00