Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Balıkesirspor, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 59. dakikada Furkan Çil ve 81. dakikada Nizamettin Çalışkan attı. Balıkesirspor puanını 33 yapıp maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi. Samsunspor ise 13. sırada ve 28 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ taraftan gelişen Balıkesirspor atağında Okan ceza sahasına yaptığı ortaya Otoo kafayı vurdu. Top kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

17. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mehmet Boztepe sağ kanattan ortaladı. Ceza sahası içinde Nizamettin Çalışkan'nın şutu defansa çarparak kornere çıktı.

32. dakikada gelişen Samsunspor atağında Enes'in ceza sahası içinden attığı şutu Kaleci Vukovic ayakları ile uzaklaştırdı.

51. dakikada Samsunspor'un korner atışını kullanan Enes'in ortasına Göksu ceza sahası içinden vurduğu kafa şutu az farkla dışarı çıktı.

59. dakikada Samsunspor ceza sahasında uzaklaştırılan topa Furkan Çil yaklaşık 25 metreden attığı şut ile Balıkesirspor Baltok'u öne geçirdi. 1-0

80. dakikada Balıkesirspor ceza sahası üstünden Nizamettin attığı ceza atışı defanstan döndü. Dönen topta Nizamettin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0