Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Ramazan'ın 6. gününde iftar saat merak konusu oldu. Peki, Balıkesir'de iftara ne kadar kaldı? Balıkesir'de iftara ne kadar kaldı? İşte Balıkesir Ramazan imsakiyesi...

BALIKESİR'DE İFTAR VAKTİ! İFTARA KAÇ SAAT VAR? (21 MAYIS)

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in 6. gün orucu tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 21 Mayıs Pazartesi günü Balıkesir'de iftar vakti saat 20:28 olarak görülüyor.

BALIKESİR SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018

Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 22 Mayıs Salı Balıkesir'de sahur vakti (imsak) 03:56 olarak görülüyor. Balıkesir'de saat 03:56’da okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

BALIKESİR RAMAZAN İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 04:04 05:47 13:11 17:03 20:23 21:59 2 17.05.2018 Perşembe 04:02 05:46 13:11 17:03 20:24 22:00 3 18.05.2018 Cuma 04:01 05:45 13:11 17:04 20:25 22:01 4 19.05.2018 Cumartesi 04:00 05:44 13:11 17:04 20:26 22:03 5 20.05.2018 Pazar 03:58 05:43 13:11 17:04 20:27 22:04 6 21.05.2018 Pazartesi 03:57 05:43 13:11 17:04 20:28 22:05 7 22.05.2018 Salı 03:56 05:42 13:11 17:05 20:29 22:07 8 23.05.2018 Çarşamba 03:55 05:41 13:11 17:05 20:29 22:08 9 24.05.2018 Perşembe 03:54 05:40 13:11 17:05 20:30 22:09 10 25.05.2018 Cuma 03:52 05:40 13:11 17:05 20:31 22:11 11 26.05.2018 Cumartesi 03:51 05:39 13:12 17:06 20:32 22:12 12 27.05.2018 Pazar 03:50 05:39 13:12 17:06 20:33 22:13 13 28.05.2018 Pazartesi 03:49 05:38 13:12 17:06 20:34 22:14 14 29.05.2018 Salı 03:48 05:37 13:12 17:06 20:34 22:15 15 30.05.2018 Çarşamba 03:47 05:37 13:12 17:07 20:35 22:17 16 31.05.2018 Perşembe 03:47 05:36 13:12 17:07 20:36 22:18 17 01.06.2018 Cuma 03:46 05:36 13:12 17:07 20:37 22:19 18 02.06.2018 Cumartesi 03:45 05:36 13:12 17:07 20:37 22:20 19 03.06.2018 Pazar 03:44 05:35 13:13 17:08 20:38 22:21 20 04.06.2018 Pazartesi 03:43 05:35 13:13 17:08 20:39 22:22 21 05.06.2018 Salı 03:43 05:35 13:13 17:08 20:39 22:23 22 06.06.2018 Çarşamba 03:42 05:34 13:13 17:08 20:40 22:24 23 07.06.2018 Perşembe 03:42 05:34 13:13 17:09 20:41 22:25 24 08.06.2018 Cuma 03:41 05:34 13:13 17:09 20:41 22:26 25 09.06.2018 Cumartesi 03:41 05:34 13:14 17:09 20:42 22:26 26 10.06.2018 Pazar 03:40 05:34 13:14 17:10 20:42 22:27 27 11.06.2018 Pazartesi 03:40 05:33 13:14 17:10 20:43 22:28 28 12.06.2018 Salı 03:39 05:33 13:14 17:10 20:43 22:29 29 13.06.2018 Çarşamba 03:39 05:33 13:14 17:10 20:44 22:29 30 14.06.2018 Perşembe 03:39 05:33 13:15 17:11 20:44 22:30

BALIKESİR'DE VATANDAŞLAR TERAVİH İÇİN CAMİLERİ DOLDURDU

Balıkesir'de de vatandaşlar, ilk teravih için tarihi Zağnos Paşa Camii, Yıldırım Cami ve Alaca Mescit'e akın etti. Namaz öncesi vatandaşlara ramazan ayı ve oruç ile ilgili vaaz verildi.

Daha sonra Filistin'de şehit olanlar için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından lokum ve gül suyu ikram edildi.

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