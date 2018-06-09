HT Egeli'de yer alan habere göre, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Balıkesir’in 5 plajı mavi bayrak sahibi oldu. Sarımsaklı Halk Plajı’nda düzenlenen törende, Sarımsaklı, Ören-Öğretmenler Sitesi, Erdek ve 2 adet de Altınoluk olmak üzere 5 mavi bayrak, TÜRÇEV Kuzey Ege Mavi Bayrak Koordinatörü Doğan Karataş tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na teslim edildi.

Karataş, “Balıkesir 23 mavi bayrak ile temsil ediliyor. Ayvalık’ta ise 8 mavi bayrak bulunuyor. Bizim için en önemli aşama, mavi bayrak çalışmalarımıza Büyükşehir’in de dahil olmasıdır. Büyükşehir’le yapılan çalışmaların ardından, geçen yıl 4 olan mavi bayrak sayısını bu yıl 5’e çıkardık” dedi.

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