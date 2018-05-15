Balıkesir’de sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun yarın tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Balıkesir’de sahur vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgileye göre 2018 Balıkesir sahur vakti…

BALIKESİR SAHUR VAKİTLERİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Balıkesir’de sahur vakti (imsak) 04:04 olarak görülüyor. Balıkesir’de saat 04:04’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

BALIKESİR'DE RAMAZAN PİDESİ 2 LİRADAN SATILACAK

Balıkesir Fırıncılar Odası Başkanı Niyazi Tunç bu yıl Ramazan pidesinin 2 liradan satılacağını açıkladı.

Çarşamba günü başlayacak olan mübarek Ramazan ayı sofralarının vaz geçilmezi pide fiyatı belli oldu. Balıkesir Fırıncılar Odası Başkanı Niyazi Tunç 300 gram Ramazan Pidesinin 2 liradan satılacağını söyledi. Başkan Tunç alınan yönetim kurulu kararıyla pide fiyatını belirlediklerini ifade ederek “Mübarek Ramazan ayı tüm İslam alemine, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Yönetim kurulumuz bu yıl 300 gram pidenin 2 liradan satılmasını uygun gördü. Aldığımız karar fırıncılarımıza da hayırlı uğurlu ve bereketli olsun.” dedi.

Balıkesir’de geçen yıl 175. gram olan Ramazan pidesi 1 liradan satılmıştı.

BURHANİYE BELEDİYESİ RAMAZAN AYINA HAZIR

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi, 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı için hazırlıklarını tamamladı.

Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı boyunca belediye tarafından vatandaşlar için iki ayrı iftar çadırı kurulacak. Merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ay boyunca erzak paketleri dağıtılacak. 3’üncü Geleneksel Ramazan Şenlikleri kapsamında düzenlenecek tüm etkinlikler ise, Belediye Hizmet Binası önünde saat 22.00’da gerçekleşecek.

Burhaniye Belediyesi tarafından Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi bahçesi ve Cumhuriyet Mahallesi yeni düğün salonu altındaki pazar yerinde kurulacak çadırlarda, Ramazan ayı boyunca her gün iftar saatinde, bin 500 vatandaş için sıcak yemek dağıtılacak. Merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan ve muhtarlar tarafından belirlenen yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi aileye de ay boyunca erzak paketleri dağıtılacak.

Belediye tarafından düzenlenen Ramazan ayının vazgeçilmez eğlenceleri, bu sene de devam edecek. 3’üncü Geleneksel Ramazan Şenlikleri kapsamında düzenlenecek tüm etkinlikler, Belediye Hizmet Binası önünde saat 22.00’da gerçekleşecek. Ramazan şenlikleri 18 Mayıs Cuma günü, Belediye Gençlik Merkezi etkinlikleriyle başlayacak. Aynı gece, Çamlıca Semazen Grubu Burhaniyeliler için sahnede olacak. Vatandaşlar Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan etkinlik ve yarışmaları 25 Mayıs Cuma akşamı da izleyebilecek.

Burhaniye Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 99’uncu yıldönümü vesilesiyle Fener Alayı düzenleyecek. Eski kütüphane önünden saat 21.30’da başlayacak Fener Alayı’nın ardından, kutlamalar Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleşecek Gençlik Merkezi etkinlikleriyle devam edecek.

Geçtiğimiz ay Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu (BBKT) tarafından sahnelenen ve Burhaniyeliler tarafından büyük ilgi gören Rus Roman ve oyun yazarı Nikolay Gogol’un ünlü eseri ‘Bir Evlenme’, Ramazan etkinlikleri kapsamında bir kez daha sanatseverlerle buluşacak. Oyun, 26 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.30’da, Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde ücretsiz seyredilebilecek.

Vatandaşlar, 4-13 Haziran arasında gerçekleşecek Belediye Ramazan Şenlikleri kapsamında; Meddah, Hacivat Karagöz, sihirbaz, Kavuklu Pişekar ve kukla tiyatrosunun da aralarında bulunduğu farklı birçok gösteri ve şovla keyifli saatler geçirme imkanı bulacak.

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