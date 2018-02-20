Balıkesir’de bir şirketin satış pazarlama bölümünde çalışan bir kız çocuğu sahibi Cavit Güngörmez (49), milyonda bir karşılaşılan uyumla bir cana can oldu. Üç yıl önce bir arkadaşı için ilik bağışlayan Güngörmez’in bilgileri Türkök’ün üyesi olduğu Dünya İlik Bankası veritabanına kaydedildi. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre İlik, ABD’deki bir hastaya uydu. Güngörmez, “İliğin uyduğu anlaşılınca bana ulaştılar ve ‘Yurtiçinden ya da dışından olması önemli mi?’ diye sordular. Bir canın pazarlığını yapmak mümkün mü? Kim olduğunun hiçbir önemi yok. Sadece hastanın 92 kilo olduğunu biliyorum, bunun dışında hakkında bir şey bilmiyorum. Kimdir nedir merak da etmiyorum. Ben ilik verirken hasta ölüm döşeğindeydi. Eğer vermekten vazgeçersem ölecekmiş. İnsan nasıl vazgeçer ki. Ben dünya vatandaşıyım. Bunu yapmak benim borcum. Türk Kızılayı’nı 2 haftada bir arayıp hastanın durumunu öğreniyorum. İyiye gidiyormuş. Elbette o isterse ileride tanışırım” diye konuştu.
‘NE KADAR PARA ALDIN?’
İlik vermek için birkaç kere Balıkesir’den Adana’ya gittiğini belirten Güngörmez, “4-5 saat içinde işlem tamamlandı. Almanya’dan bir kurye gelip iliği götürdü. İlik verdiğim gün evime geri döndüm. Ancak halkımız ne yazık ki çok bilinçsiz. Bağış için hevesli ve mutlu olduğumu görünce altında bir şeyler arayanlar oldu. ‘Ne kadar para aldın?’ diye sordular. Bu işte para pul mu olur? Dünyanın bir ucunda bir kalbin sayenizde attığını bilmekten başka büyük kazanç mı olur?” dedi. Tetkikler sırasında böbreklerinde bir sorun olduğunu da öğrenen Güngörmez, “Bu hafta ameliyat olacağım. Bir can kurtarırken kendi sağlığımı da kurtardım. Kanser yüzünden çekilen acıyı iyi biliyorum. 17 yaşımdayken 14 yaşındaki kız kardeşimi kanserden kaybettim. Annem de yıllarca göğüs kanseriyle savaştı. Halkımız çok bilinçsiz. Bir insana hayat olabileceklerinin farkında değiller” diye konuştu.
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