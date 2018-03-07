Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Giray Bulak'ın çalıştırdığı Balıkesirspor Baltok, Sait Karafırtınalar yönetimindeki Boluspor'u konuk etti.

Boluspor, 9. dakikada Oğuz Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Boluspor, devre arasında soyunma odasına önde gitti.

Konuk ekip ikinci yarıya da hızlı başlayan taraftı. Boluspor'da Guido Koçer, 50. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamayınca karşılaşma Boluspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Son haftaların formda takımı Boluspor, bu galibiyetle son 6 maçında 5. galibiyetini elde etti ve puanını 43'e yükseltti. Balıkesirspor Baltok ise haftayı 36 puanla kapadı.

BALIKESİRSPOR BALTOK: 0 - BOLUSPOR: 2

STAT:Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Cumhur Altay, Murat Şener

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Oğuz Yılmaz, Okan Alkan (Dk. 73 Uğur Aygören), Nizamettin Çalışkan, Bülent Cevahir (Dk. 73 Doğa İşeri), Furkan Çil, Otoo, Cumali Bişi, Burak Çalık (Dk. 62 Kethevoama), Sedat Şahintürk

BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci, Arapi, Diarra, İrfan Başaran (Dk. 85 Burak Asan), Guido Koçer, Akabueze, İshak Çakmak (Dk. 32 Özgür İleri), Furkan Şeker, Sefa Yılmaz, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 69 Andre Santos), Cengiz Umut Meraş

GOLLER: Dk. 9 Oğuz Yılmaz (kendi kalesine), Dk. 50 Guido Koçer (Boluspor)

SARI KARTLAR: Dk. 16 Yusuf Emre Gültekin (Boluspor), Dk. 25 Oğuz Yılmaz, Dk. 46 Abdulkadir Özgen (yedek kulübesinde), Dk. 69 Oğuzhan Çapar, Dk. 77 Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok)