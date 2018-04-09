Spor Toto 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Balıkesirspor Baltok, kümede kalma savaşı veren Denizlispor'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleye hızlı başladı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Mahatma Otoo, Balıkesirspor Baltok'u 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip bu golden sadece 11 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmann 19. dakikası oynanırken Abdülkadir Özgen attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarıda son dakikalara girilirken Denizlispor'da Cenk Güvenç, attığı golle farkı 1'e indirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Balıkesirspor Baltok mücadeleyi 2-1 kazandı. Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 45'e yükseltirken Denizlispor haftayı 33 puanla kapattı.