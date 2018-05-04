Balıkesirspor - Manisaspor rakamlar

Balıkesirspor ve Manisaspor, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:30. Maç öncesi Balıkesirspor 49 puanla 8. sırada, Manisaspor 15 puanla 17. sırada bulunuyor. Balıkesirspor son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Manisaspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 172 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Balıkesirspor kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 7.00, Manisaspor sahadan galip ayrılırsa 10.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 3.00, 2.5 gol üstünün oranı 1.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Balıkesirspor son hafta oynanan Ümraniye maçında 3-1 kazandı.

Manisaspor ise Boluspor maçında 4-0 yenildi.

Balıkesirspor, evinde 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 17 gol yedi.

Manisaspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti. Manisaspor, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 38 kez topu kendi kalesinde gördü.