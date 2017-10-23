Balkan göçmenleri, Sirkeci Garı'nda bir araya geldi

1912-2012 yılları arasında Türkiye'ye gelen Balkan göçmenleri, Türkiye'ye ilk ayak bastıkları Sirkeci Garı'nda buluştu. AA'nın haberine göre Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen "Bir Kofer Bir Sandık" etkinliği, Sirkeci Garı'nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Müffera Şinik, ''Bu etkinliği, göçü, beklentiyi, bekleyişi, mutluluğu simgeleyen ve yeni nesillere bu göçün, bu zorluğun ne denli olduğunu ifade etmeye çalışan Prizrenliler Derneği'nin, Kosova'nın bağımsızlığıyla dokuzuncu yılında özdeşleşmiş bir bayram olarak görüyoruz." dedi.

Kosova'da bugün yerel seçimlerin yapıldığını hatırlatan Şinik, ''Her zaman olduğu gibi heyet olarak buraya katılamadık ama partimizi, bütün arkadaşlarımızı temsilen aranızda bulunmaktayım.'' ifadesini kullandı.

Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Gülen Aksu Türker de 2008'de küçük ama anlamlı bir etkinlik olarak başlayan ''Bir Kofer Bir Sandık'' etkinliğinin bestelere ilham kaynağı olan bir Rumeli ve Balkan festivaline dönüştüğünü söyledi.

Göçü anlatmak için yola çıktıklarını dile getiren Türker, ''Bugün yemeğiyle, sanatıyla, giyimiyle tüm Rumeli'de, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Bu yolda bizlere destek olan yürekten teşekkür ederim. Ellinci yılda bu kadar güçlü bir derneğin başında bir kadın olarak durmam için ilk adımı atan en değerli hemşehrilerimizden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygılarımla selamlıyorum.'' diye konuştu.

Etkinlikte, Balkanlar'daki göçmenlerin Türkiye'de bulunan yakınlarına gönderdiği mektuplar sergilendi, Balkanlar'a özgü tatlar ile el emeği ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Programda; Dilek Ünal, Haluk Ecevit, Muhsin Durucan, Salim Nizam ve Ramis Çınar, Balkanlar ile ilgili yazdıkları kitapları imzaladı.

Sirkeci Garı'na gelen temsili tren ile Balkan göçmenlerinin göç günlerini yad ettiği etkinlikte, göçü anlatan skeçe ''Göçmen Kızı'' türküsüne yer verildi.

Etkinliğe, Kosova'nın İstanbul Konsolosu Saranda Osmani, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ile çok sayıda davetli katıldı.