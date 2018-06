Müziğinin çarpıcılığı konusunda otoritelerin adeta söz birliği ettiği yeni nesil deha Benjamin Clementine, aşk, melankoli ve başkaldırının ses bulduğu müthiş baladlarıyla had safhada ilham verici bir sanatçı. Edebiyatla müziği birleştirip izleyicilerine konserleri süresince teatral bir deneyim yaşatan genç nesil sanatçı 5 Temmuz akşamı 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında hayranlarıyla buluşuyor.

HAKKINDA NELER DEDİLER:

Söz yazarlığı - “Clementine günümüzün müzikal George Orwell’i” (Ann Powers, NPR)

Müziği - “Anthony Hegarty kadar içten, Aretha Franklin kadar tutkulu, Edith Piaf kadar derin ve Nina Simone kadar hassas” (The Independent)

Etkisi - 2016 yılında kültürü tanımlayan 28 yaratıcı dâhiden biri seçildi (The New York Times)

Tarzı - 2015 yılında Financial Times tarafından “En Şık 50 kişi” arasında seçildi.

ÇOCUKLUĞU

5 kardeşin en küçüğü olarak 1988’de Londra’da doğdu. Dindar babaannesi tarafından büyütüldü. Edebiyata olan ilgisi genç yaşta başladı. Okuldan kaçıp kütüphaneye giderdi. Sözlüklerden ve felsefe kitaplarından az kullanılan çok eski kelimeleri bulup, onları konuşmasına eklemeyi severdi. 11 yaşında abisinin piyanosunu çalmaya başladı. Avukat olmasını isteyen babası müzikle ilgilenmesini yasaklasa da o gizli gizli çalmaya devam etti.

SOKAKLAR VE PARİS

16 yaşında (edebiyat hariç) tüm sınavlarından kalan Benjamin okuldan ayrıldı ve bu dönemde ailesiyle de arası bozuldu. Evden ayrıldı, Londra Camden Town’da sokaklarda psikolojik ve finansal zorluklar içinde yaşadı.



19 yaşında ani bir kararla Paris’e gitti. Montemarte’da 10 kişilik bir bekâr odasında kaldı. Günlerini sokaklarda, trenlerde ve denk geldikçe otellerde ve barlarda müzik yapıp para toplayarak geçirdi. Birkaç yılın ardından kırık bir gitar ve ucuz bir klavye aldıktan sonra ise şarkı sözleri yazıp kendi bestelerini yapmaya başladı. Fransız sanatçıların derin şarkı sözlerinden etkilendi ve şarkılarını başından geçenler hakkında yazmaya karar verdi. 4 sene böyle serseri şekilde yaşadıktan sonra bir müzik menajerinin, ardından 2012’de ünlü bir işadamının dikkatini çekti ve Clementin’in müziğini kaydetmek için bir plak şirketi oluşturdular. Bunun ardından Benjamin Clementine basının ve büyük plak şirketlerinin de ilgisini çekmeye başladı.





ALBÜMLERİ

İlk kısa albümü Cornerstone, Haziran 2013’te çıktı. Aynı sene BBC televizyonunda Jools Holland’ın müzik şovuna çıktı. Bu programda çok beğenildi, aynı programda yer alan Paul McCartney’nin müziğe devam etmesi konusundaki sözleri de Clementine’i cesaretlendirdi. Müzik eleştirmenleri tarafından da çok beğenilen ve ‘2014’ün en ümit vadeden yeni yeteneği’ olarak tanımlanan sanatçının bu dönemde yıldızı parladı ve ünlü mekânlarda sahne almaya ve turlara çıkmaya başladı.

Ocak 2015’te çıkan ilk stüdyo albümü At Least for Now kısa sürede İtalya, Hollanda, İsviçre, Belçika, Lükemburg, Polonya ve Yunanistan’da listelerde üst sıralara yükseldi. İTunes’da ilk ona girdi. Ardından İngiltere’de ise prestijli Mercury Müzik ödülünü kazandı. Albüm “Nina Simone’nin Leonard Cohen şarkılarını söylemesi gibi” cümlesiyle tanımlandı.

Kendisi de okulda zorbalığa maruz kalan Clémentine 2017’de yayınladığı I Tell A Fly albümünü çocukların acılarına adadı. Albümdeki Phantom Of Aleppoville şarkısını da Halep’teki çocuklar için yazdı. Pek çok müzik enstrümanını çalabilen ve spinto tenor olan Clementine’in etkileyici sesi Nina Simone, Rufus Wainwrigth gibi sanatçılara da benzetildi. Kendisini ‘dışavurumcu’ olarak tanımlayan isim; şarkılarında dürüstçe ne düşünüyorsa, ne hissediyorsa onu söylediğini belirtiyor.

Genç nesil isim, birçok müzisyenle de iş birliği yaptı. Gorillaz müzik grubu, 2017 tarihli Hallelujah Money parçası için Benjamin Clémentine ile çalıştı. Sanatçı, Nick Drake’in kült şarkısı River Man’i yorumladı. Daha sonra kendisi gibi şair-şarkıcı olan sanatçıların çoğuyla Paris’te tanışan ve bu isimlerden Charles Aznavour ile You’ve Got To Learn şarkısını kaydeden sanatçı yaptığı işbirlikleriyle kariyerine kariyer kattı.



MODA VE İMAJ

Sahneye genelde simsiyah giyinerek ya da uzun pardösülerle çıkan Benjamin Clementine etkileyici androjen görüntüsü ve uzun boyu ile dikkat çekiyor. 2015 yılında Financial Times tarafından “en şık 50 erkek” arasında seçildi. 2014 yılında Burberry defilesinde canlı olarak 3 şarkı söyleyen Clementine’in "I Won't Complain" şarkısı aynı markanın Steve McQueen tarafında çekilen reklam filmini seslendirdi.