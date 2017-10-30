Ballı çaydan sonra ağzınızı mutlaka çalkalayın!

Sonbaharın etkisini iyiden iyiye hissettirdiği bu soğuk günlerde grip salgını da başladı. Üstelik grip görülme oranları gün geçtikçe artıyor... Gripliyken el ve vücut hijyenine özen gösteriyorsunuz, peki ya diş sağlığınıza?

KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR! UZMANLAR İSE ZARARLARI KONUSUNDA UYARIYOR!

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Hastayken diş etleriniz hassaslaşıp kanıyor diye dişleri fırçalamamak büyük bir hatadır” diyor. Kökdemir, “Gripliyken bol bol tükettiğiniz portakal suyu veya ballı bitki çaylarından sonra eğer ağzınızı çalkalamaz, dişlerinizi fırçalamazsanız; bu durum çürük başlangıcına veya diş eti hastalıklarına sebep olabilir. Her ne kadar sürekli dişlerinizi fırçalamak istemeseniz de bu dönemde hijyene iki katı kadar daha fazla önem verilmesi gerekiyor.”

DİŞ ETLERİ HASSASLAŞIR

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, kanayan diş etleri nedeniyle dişlerini fırçalamaktan kaçınanlara da uyarılarda bulundu: “Gripken, bağışıklık sisteminiz virüsler ile mücadele ederken zayıf düşebilir ve ağzınızdaki bakteriler daha aktif hale gelebilir. Bunun sonucunda da diş etleriniz ağrımaya başlayabilir. Her ne kadar bu durum sizi diş fırçalama konusunda isteksiz bir hale getirse de aslında bu dönemde dişlerinizi çok iyi fırçalamamız gerekir ki grip hastalığını atlattıktan sonra bir de diş eti hastalığı ile uğraşmayın.”

AĞRI EŞİĞİ DÜŞER, DOLGULAR SIZLAYABİLİR

Kökdemir, “Eğer ağzınızda kanal tedavisi ve büyük dolgu gibi daha önceden yapılmış tedaviler varsa, grip olduğunuz dönemde özellikle kanal tedavisi yapılmış olan dişleriniz ağrımaya başlayabilir” diyerek uyarıyor. Kökdemir, “Bu durum; vücudunuzda özellikle ateş yükselmesi sonucu tüm organlarınızın hassaslaşması ve vücudunuzdan salgılanan histamin hormonunun azalması ve buna bağlı olarak da ağrı eşiğinizin düşmesi sonucu ortaya çıkan normal bir durumdur. Gribi atlattıktan sonra kanal tedavisi yapılmış dişleriniz ve diş etlerinizdeki ağrılar da geçecektir.

GRİPTEN SONRA FIRÇANIZI DEĞİŞTİRİN

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Gripliyken diş macununu fırçaya değdirmeyin. Gripten sonra diş fırçanızı mutlaka değiştirin” diyor. Kökdemir, gripten sonra diş fırçasının neden değiştirilmesi gerektiğini ise şu sözlerle açıklıyor: “Grip geçiren hastalarda grip süresince kullanılan diş fırçası üzerinde bu hastalığa sebep olan virüsler bol miktarda birikir. Bakterilerden farklı olarak virüsler vücut dışında da çok uzun süre canlılıklarını sürdürebilirler ve tekrar uygun ortam bulduğunda hastalığa sebep olurlar. Bu nedenle grip olduğunuzda kullandığınız diş fırçasını hastalığı atlattıktan sonra yenisi ile değiştirmek; vücudunuzun nekahet döneminde tekrar yoğun şekilde virüslere maruz kalmasını engeller. Ayrıca grip olduğunuz sürece kullandığınız diş macununu fırçanın üzerine sıkarken tüpün ağzının fırçaya değdirilmemesi de doğru bir davranış olacaktır.”

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