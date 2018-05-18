Balmazujvaros - Debrecen karşılaşma önü

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Balmazujvaros, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Debrecen takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Balmazujvaros 29 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Debrecen 43 puanda ve 3. sırada. Balmazujvaros, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Debrecen, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 230 kodlu maçı oynayanlar; Balmazujvaros galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Debrecen galibiyet oranı 0.00.

Balmazujvaros son haftadaki Szombathelyi Haladas müsabasında 2-1 kazandı.

Debrecen ise Videoton Fehervar maçında 2-5 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Balmazujvaros, 15 gol attı ve 16 gol yedi.

Debrecen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Debrecen, 25 gol atarken 16 gol yedi.