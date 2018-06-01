Balmazujvaros - Ferencvaros maçı istatistikleri

Balmazujvaros ve Ferencvaros, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Balmazujvaros 35 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Ferencvaros 65 puanda ve 2. sırada. Balmazujvaros son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ferencvaros son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 244. İddaa'da Balmazujvaros kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Ferencvaros kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Balmazujvaros önceki hafta Szombathelyi Haladas mücadelesinde 2-1 kazandı.

Ferencvaros, Paksi SE karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Balmazujvaros, 19 gol attı ve 16 gol yedi.

Ferencvaros, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Ferencvaros, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.