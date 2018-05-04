Balmazujvaros - Ujpest karşılaşma önü

Macaristan NB I maçında Balmazujvaros ile Ujpest, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. 28 puanlı Balmazujvaros 11. sırada bulunuyor, Ujpest 41 puana sahip ve 3. sırada. Balmazujvaros son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ujpest, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 331 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Balmazujvaros kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Ujpest sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Balmazujvaros önceki hafta Szombathelyi Haladas mücadelesinde 2-1 kazandı.

Ujpest ise Budapest Honved karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Balmazujvaros, evinde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 15 gol yedi.

Ujpest, dış sahada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ujpest 16 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.