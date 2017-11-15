Balona röveşata atan adam psikiyatri kliniğinde tedavi altına alındı

Gülbey Türkücü'nün, balona rövaşata atmaya çalıştığı an bir kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı.
İHA'nın haberine göre 3 aydır ailesi tarafından aranan Gülbey Türkücü ailesine kavuştu. Türkücü, ailesine kavuştuktan sonra psikolojik sıkıntılarından dolayı Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde tedavi altına alındı.
Türkücü'nün ailesine kavuşmasında büyük payı olan Kuyumcu da çalışan Ahmet Öner, hastaneye gitti. Hastaneye giden Öner, tüm çabalarına rağmen Türkücü ailesine ulaşamadığını belirterek, "Bize herhangi bir geri dönüş veya teşekkür etmediler. Böyle bir beklentimizde yoktu zaten. Aile zaten kendi derdiyle uğraşıyordu. Ben hastaneye geldim aileyi ziyaret etmek için ama güvenlik içeri almadı. Buraya doğru geldiğimde aileyi aradım. Kürşat telefonuna bakmadı. Mesaj attım görmek istiyorum dedim. Mesaja da cevap vermedi. Güvenlikçiler bana 'annesinin ve kardeşinin burada olmadığını ve doktorların 1. dereceden akrabalar dışında kimseyi almayın' dediğini söylediler. Açıkçası üzüldüm, görmek istemiştim onları" ifadelerini kullandı.
Aile ilk olarak kendisiyle irtibat kurduğunu belirten Öner, "Bana attıkları mesajlar ve arama kayıtları da duruyor. Telefonla konuştuğumuz da bana 'ağabey o kişi benim ağabeyim. Psikolojik sıkıntıları var. Bir daha görürsen bana haber verebilir misin?' dedi. Başta inanamadım sonuçta çocuk popüler oldu. Daha sonra 'görürsem haber veririm' dedim" Şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.