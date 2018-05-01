Baltika Kaliningrad - Shinnik sahaya çıkıyor

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Baltika Kaliningrad, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Shinnik takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. 60 puanlı Baltika Kaliningrad 5. sırada bulunuyor, Shinnik 51 puana sahip ve 8. sırada. Baltika Kaliningrad, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Shinnik, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 465. İddaa'da Baltika Kaliningrad kazanır 1.50, berabere biter 3.20, Shinnik kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Baltika Kaliningrad önceki hafta Shinnik mücadelesinde 0-3 yenildi.

Shinnik ise Baltika Kaliningrad karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Baltika Kaliningrad, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Baltika Kaliningrad, kendi sahasında 26 gol attı, 14 gol yedi.

Shinnik, dış sahada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shinnik 21 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.