Baltika Kaliningrad - Tyumen maçı öncesi rakamlar

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Baltika Kaliningrad, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Tyumen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. Baltika Kaliningrad 61 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Tyumen 39 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Baltika Kaliningrad, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Tyumen, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 196 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Baltika Kaliningrad kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Tyumen sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler.

Baltika Kaliningrad önceki hafta Tyumen mücadelesinde 1-0 kazandı.

Tyumen ise Baltika Kaliningrad maçında 1-0 yenildi.

Baltika Kaliningrad, evinde 10 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 14 gol yedi.

Tyumen, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tyumen 14 kez gol sevinci yaşadı, 31 kez topu ağlarında gördü.