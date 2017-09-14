19 Haziran 2010'da İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan Balyoz Davası kumpası davalarında tutuklanarak İzmir'deki Şirinyer Askeri Cezaevi'ne gönderilen emekli Kurmay Deniz Albay Koray Eryaşa'nın sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı dikkat çekti. Fotoğrafta Eryaşa, Hint Denizi'nde seyir eden bir kömür gemisinde elinde silahla nöbet tutuyor.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; İzmir Foça'daki Batı Görev Grup Komutanlığı'nda 3'üncü Hücumbot Komodoru olarak görev yapan eski Deniz Kurmay Albay Koray Eryaşa'nın başarılarla dolu meslek hayatı, 3 Ağustos 2010 tarihinde İstanbul merkezli Askeri Casusluk soruşturmasıyla kabusa döndü. Eryaşa, bu suçtan gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmaya başladıktan 1 yıl sonra, bu kez 22 Eylül 2011 tarihinde Balyoz Davası kapsamında tutuklandı. Eryaşa, Balyoz Davası'dan 16 yıl, askeri casusluktan 5 yıl 7 ay hapis cezası aldı. 4 Aralık 2014'te tahliye edildi. O dönem İzmir'deki Şirinyer Askeri Cezaevi'nde bulunan Koray Eryaşa, Yargıtay'ın her iki davadan aldığı cezaları onaması ardından Askeri Şura kararıyla, emekliye sevk edilmişti.

KÖMÜR GEMİSİNDE KORSAN NÖBETİ

Emekli Kurmay Albay Koray Eryaşa şimdi bir kömür gemisinde korsan nöbeti tutuyor. Davalar boyunca Eryaşa'nın avukatlığını yapan Murat Ergün, Koray Eryaşa'nın gemideki nöbet fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Koray Eryaşa

korsan nöbeti