Bandırmaspor - Kırklarelispor maçı ne zaman?

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup heyecanı devam ediyor. Bandırmaspor, 29 Nisan 2018 Pazar günü Kırklarelispor takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:30. 58 puanlı Bandırmaspor 5. sırada bulunuyor, Kırklarelispor 39 puana sahip ve 10. sırada. Bandırmaspor son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Kırklarelispor, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 477 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bandırmaspor kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 3.60, Kırklarelispor sahadan galip ayrılırsa 5.60 oranını elde edecekler.

Bandırmaspor son hafta oynanan Konya Şekerspor maçında 2-1 yenildi.

Kırklarelispor ise Kahramanmaraşspor karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Bandırmaspor, 27 gol attı ve 11 gol yedi.

Kırklarelispor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Kırklarelispor, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.