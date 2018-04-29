Bandırmaspor - Kırklarelispor maçı ne zaman?

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup heyecanı devam ediyor. Bandırmaspor, 29 Nisan 2018 Pazar günü Kırklarelispor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:30. Bandırmaspor 58 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Kırklarelispor 39 puanda ve 10. sırada. Bandırmaspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Kırklarelispor son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 477 kodlu maçı oynayanlar; Bandırmaspor galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.50, Kırklarelispor galibiyet oranı 7.00.

Bandırmaspor son haftadaki Konya Şekerspor müsabasında 2-1 yenildi.

Kırklarelispor ise Kahramanmaraşspor karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Bandırmaspor, 27 gol attı ve 11 gol yedi.

Kırklarelispor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Kırklarelispor, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.