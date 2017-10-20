Bangladeş'ten Myanmar'a Arakanlı Müslümanlara 'güven ortamı sağlayın' çağrısı

Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Şehriyar Alem, Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Myanmar hükümetinden, (Arakanlı Müslümanların) evlerine güvenle geri dönebilecekleri ortamı sağlamasını istiyoruz." dedi.

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 9. Zirvesine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Bangladeşli Bakan Alem, Türkiye ile ülkesi arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Alem, D-8 Teşkilatının, Türkiye ve diğer üye ülkelerin katılımıyla 20 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, ilerleyen dönemlerde örgütün gelişmesi noktasında potansiyelin bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye ve Bangladeş arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilere değinen Alem, Türkiye'nin geçmişten bu yana Bangladeş'in önemli bir dostu olduğunun altını çizdi.

Alem, Bangladeş halkının, 1. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini desteklediğini belirterek, "Köylerde yaşayanlar çok fakirdi fakat Bangladeş halkı Türkiye'ye için yardım topladı." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin çok iyi seviyede olduğuna dikkati çeken Alem, "Türkiye ve Bangladeş arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar güçlü." diye konuştu.

"TÜRKİYE, ROHİNGYA KRİZİNDE İLK TEPKİ GÖSTEREN ÜLKELERDEN BİRİ OLDU"



Alem, Arakanlı Müslümanların durumu hakkında yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin, Arakanlı Müslümanların yaşadıkları acıların dindirilmesini sağlama noktasında gösterdiği çabayı takdir ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye, Rohingya krizinde ilk tepki gösteren ülkelerden biri oldu. Cumhurbaşkanının (Recep Tayyip Erdoğan'ın) eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı kardeşim Mevlüt (Çavuşoğlu) de dahil iki önemli bakanla Bangladeş'e gelerek, buradaki iki kampı gezdi ve insani kaynakları seferber ettiler. Ayrıca, bu meseleyi çözmek ve Myanmar üzerinde baskı oluşturmasına yönelik destek kazanmak için uluslararası alanda çalışıyorlar."

Arakanlı Müslümanlarla ilgili son durumunun hala çok kötü olduğunu aktaran Alem, "(Bangladeş'te) Bu kez yaklaşık 550 bin, geçen yıl 87 bin Arakanlı kabul ettik. 1990'lardan beri 334 bin Arakanlı'ya ev sahipliği yapıyoruz. Toplam rakam 900 binin üzerinde. Bu insanlar televizyonlarda gördüğünüz ve sizin televizyon kanallarınızın da gelip gördüğü o alanlarda kalıyor." dedi.

Bangladeşli Bakan Alem, "Myanmar'ın batısında yer alan Arakan eyaletindeki sınır boyunca, iki ayrı kent olan Buthidaung ve Maungdav şu anda terk edildi." açıklamasında bulundu.

Myanmarlı bir bakanın, Müslüman nüfusun geçen yılki sayımlarına göre yaklaşık 650 bin olduğunu ileri sürdüğünü söyleyen Alem, geçen yıldan bu yana Bangladeş'in zaten 600 binden fazla Arakanlı Müslümanı kabul ettiğinin altını çizerek, "Basit bir matematikle, Rakin eyaletinin özellikle bu iki (Buthidaung ve Maungdav) kentinde hiçbir Müslüman kalmadı." ifadesini kullanıldı.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in Arakanlı Müslümanlara sınırları açtığının altını çizen Alem, şöyle devam etti:

"Türkiye gibi dost ülkeler ve bizi destekleyen diğer birçok ülkeyle yapabildiğimiz kadar onlara (Arakanlı Müslümanlara) yardım ediyoruz fakat biz buna kalıcı çözüm istiyoruz. İnsani yardıma ev sahipliği yaparken, biz onları (Arakanlı Müslümanları) 'geri göndermek' istiyoruz. Onları geri göndermekten kastım, zorla geri göndermek değil. Myanmar hükümetinden, (Arakanlı Müslümanların) evlerine güvenle geri dönebilecekleri ortamı sağlamasını istiyoruz. Böylelikle güvenli bir şekilde evlerine dönebileceklerini hissedebilirler."

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası topluluklar ve Myanmar üzerinde siyasi nüfuz sahibi ülkelere, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara tam vatandaşlık hakkı vermesi yönünde çağrıda bulunan Alem, "BM Güvenlik Konseyinin, Myanmar'ın bu vatandaşları ülkelerine geri almasına dayalı karar üzerinde hem fikir olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

BM, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 582 bine ulaştığını açıklamıştı.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan itibaren binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda yüzlerce köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

