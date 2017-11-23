Bangladeş ve Myanmar anlaştı: Arakan Müslümanları iade edilecek

Myanmar ve Bangladeş, Bangladeş'teki kamplarda yaşayan yüzbinlerce Arakan Müslümanı'nın Myanmar'a geri yollanmasını amaçlayan bir anlaşma imzaladı.
Myanmar'ın başenti Naypidaw'da yetkililerce imzalanan anlaşmanın öngördüğü takvim ve diğer detayları açıklanmadı.
Bangladeş anlaşmanın bir "ilk adım" olduğunu söylerken, Myanmar Arakan Müslümanlarını "mümkün olan en kısa sürede" geri almaya hazır olduğunu açıkladı.
Geçen Ağustos'tan bu yana Myanmar'ın Arakan eyaletindeki askeri operasyonlar nedeniyle 600 bin Arakan Müslümanı bölgeden kaçtı.
Yaşananlar Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından "etnik temizlik" olarak tanımlandı.
Rusya'nın Myanmar Büyükelçisi ise ABD'nin "etnik temizlik" tanımının duruma yardımcı olmadığını ve işleir kötüleştirebileceğini söyledi.
"Aşırı dışarıdan müdahaleyi" eleştiren Büyükelçi Nikolay Listopadov "Tersine bu durumu kötüleştirebilir" dedi ve Rakhine eyaletindeki Budist nüfusun bu tanıma nasıl tepki verebileceğinden kaygılı olduğunu belirtti.
Çin ve Rusya BM Güvenlik Konseyi'nde Myanmar'a "daha fazla aşırı askeri güç kullanılmamasını garanti altına alma" çağrısı yapan ve "insan hakları ihlalleri haberleriyle ilgili derin kaygı duyulduğunu" belirten bir açıklama üzerinde uzlaşmışlardı.
Rus Büyükelçi ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın istediği insan hakları ihlalleriyle ilgili bağımsız soruşturmanın da Myanmar için mümkün olmadığını vurguladı.
Listopadov "Myanmar tarafı için kesinlikle kabul edilebilir değil. Asla kabul etmeyeceklre, işe yaramayacak ve ters tepecek" dedi.
Büyükelçi "Bağımsız soruşturma, uluslararası soruşturma demek, hayır, bu kabul edilemez" diye konuştu.
Yardım kuruluşları, Arakan Müslümanları'nın güvenlikleri garanti altına alınmadan zorla geri gönderilmesi ihtimalinden kaygı duyulduğunu bildirdi.
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki BBC Muhabiri Ekber Hüseyin, birçok uzmanın Myanmar'ın anlaşmayı üzerindeki uluslararası baskıyı azaltmak için imzaladığını söylüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.