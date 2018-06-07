Bangladeşli çiftçinin Alman Milli Takımı sevgisi: 5,5 kilometre Alman bayrağı

- AFP Çiftçi Amjad Hüseyin Almanya Dünya Kupası'nda ikinci tura kalırsa, bayrağını bir stadyumda sergileyecek.

Bangladeşli bir çiftçi, Dünya Kupası'nda Alman Milli Takımı'na verdiği desteği göstermek için 5,5 kilometre uzunluğunda bir Alman bayrağı diktirdi.

69 yaşındaki Amjad Hüseyin, Almanya'ya duyduğu sevginin safrakesesi taşı sorununu Alman yapımı bir ilaçla tedavi etmesinden sonra başladığını söyledi.

Hüseyin tedavisinden iki yıl sonra Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2006 Dünya Kupası'nda dikmeye başladığını ve sonraki turnuvalarda yeni parçalar eklediğini belirtti.

Hüseyin, yeterli siyah, kırmızı ve sarı kumaş alabilmek için bir tarlasını bile sattı.

Bayrak, Hüseyin'in başkent Dakka'nın 100 kilometre batısındaki memleketi Magura'da sergiledi.

AFP Haber Ajansı'na göre Hüseyin, Almanya'nın Dünya Kupası'nda ikinci tura kalması halinde bayrağı bir stadyumda sergileyecek. Hüseyin ayrıca "Alman futbolunu seviyorum. Güzel futbol oynuyorlar" dedi.

Hüseyin daha önce de bayrağıyla haber olmuştu.

2014'teki son dünya kupasında bayrağının uzunluğu 3,5 kilometreydi ve Bangladeş'teki Alman Büyükelçiliği kendisine Alman Milli Takım'nın resmi taraftar kulübüne ömür boyu üyelik, bir forma ve bir plaket vermişti.

- AFP Hüseyin (ortada) bayrağı yapabilmek için bir tarlasını sattı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER