Banik Ostrava - Slovan Liberec maçı ne zaman?

Banik Ostrava ve Slovan Liberec, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:15. 26 puanlı Banik Ostrava 14. sırada bulunuyor, Slovan Liberec 42 puana sahip ve 6. sırada. Banik Ostrava son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Slovan Liberec, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 284. İddaa'da Banik Ostrava kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Slovan Liberec kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Banik Ostrava önceki hafta Zbrojovka Brno mücadelesinde 1-2 yenildi.

Slovan Liberec ise Mlada Boleslav karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Banik Ostrava, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Banik Ostrava, kendi sahasında 20 gol attı, 17 gol yedi.

Slovan Liberec, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Slovan Liberec 14 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.