Banik Ostrava - Sparta Prague maçı ne zaman?

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Banik Ostrava, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Sparta Prague takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Banik Ostrava 22 puanla 15. sırada, Sparta Prague 43 puanla 4. sırada bulunuyor. Banik Ostrava, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Sparta Prague, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 271 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Banik Ostrava kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Sparta Prague sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Banik Ostrava son haftadaki Zbrojovka Brno müsabasında 1-2 yenildi.

Sparta Prague ise Vysocina Jihlava maçında 5-0 kazandı.

Banik Ostrava, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Banik Ostrava, kendi sahasında 17 gol attı, 15 gol yedi.

Sparta Prague ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sparta Prague, 12 gol atarken 13 gol yedi.