Banik Ostrava - Zbrojovka Brno düellosu

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Banik Ostrava, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Zbrojovka Brno takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 28 puanlı Banik Ostrava 14. sırada bulunuyor, Zbrojovka Brno 24 puana sahip ve 16. sırada. Banik Ostrava, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Zbrojovka Brno, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 165 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Banik Ostrava kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 5.50, Zbrojovka Brno sahadan galip ayrılırsa 16.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.05, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.30.

Banik Ostrava son hafta oynanan Zbrojovka Brno maçında 1-2 yenildi.

Zbrojovka Brno ise Banik Ostrava maçında 1-2 kazandı.

Banik Ostrava, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Banik Ostrava, kendi sahasında 21 gol attı, 18 gol yedi.

Zbrojovka Brno, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Zbrojovka Brno, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.