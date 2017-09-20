Bank Asya'daki kiralık kasalarda 1 dolar bulundurulması ile ilgili 7 tutuklama

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; 29 Mayıs 2015'te TMSF'ye devredilen Bank Asya'nın tüm şubelerindeki kiralık kasalar genel müdürlük binasında toplanarak yetkililer tarafından incelendi. Yapılan araştırmada 50 kişiye ait kasalarda, 1 dolar ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in isminin yazılı olduğu 9 lüks saatin de aralarında bulunduğu çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi. Anadolu Örgüt, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 19 ilde 45 adrese operasyon düzenleyen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 50 şüpheliden 40'ını geçen hafta gözaltına aldı.

7 TUTUKLAMA 7 ADLİ KONTROL KARARI

Şüphelilerden 23'ü emniyet tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 17'si Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. 3 şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kalırken 14'ü FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikte ifade veren şüphelilerden 7'sinin Bank Asya hesap hareketleri, hesabın açılma tarihi, hesaplarda bulunan para ve kasalarda ele geçirilen 1 dolarların miktarı gereğince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanmalarına karar verildi. Diğer 7 şüpheli ise karakola imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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