Bank Audi Türkiye operasyonlarını güçlendirecek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Lübnan'ın en büyük, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin önde gelen bankacılık grubu Bank Audi sal'a sermaye yatırımı yaparak hisselerinin yüzde 2,5’ini satın alacak.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Bank Audi’ye yaptığı bu yatırım, bankanın Lübnan da dahil olmak üzere Güney ve Doğu Akdeniz’deki bir bankacılık kurumuna yaptığı ilk sermaye yatırımı oldu.

Bank Audi, Lübnan'daki liderliğinin yanı sıra başta Mısır ve Türkiye olmak üzere operasyonlarını yürüttüğü önemli ülkelerde piyasadaki konumunu konsolide etmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyor.

EBRD Başkanı Sir Suma Chakrabarti sermaye yatırımı hakkında şunları söyledi:

"Bank Audi gibi önemli bir bölgesel oyuncuyla Lübnan'daki ilk EBRD yatırımını imzalamaktan ve Lübnan'daki faaliyetlerimizi başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Lübnan finans sektörü, ülkenin ekonomik istikrarının ve uluslararası saygınlığının bel kemiğidir. Bank Audi'nin operasyonlarını ve kurumsal yönetimini desteklemek, bölgedeki zorlu konjonktürde esnekliğini devam ettirmesi açısından çok önemli. "

Bank Audi Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO'su Sayın Samir Hanna, “Son yıllarda Mısır ve Türkiye'deki operasyonlarımızda bizim için önemli bir ortak olan EBRD ile stratejik ortaklığımızı derinleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bank Audi'ye yapılan bu yatırım, yerel ekonominin büyüme potansiyeline ilişkin olumlu bir sinyal ve Lübnan bankacılık sektörünün bulunduğu oynak bölgesel ortama rağmen esnekliğine güçlü bir güvenoyu teşkil ediyor. EBRD’nin Lübnan’da yapacağı çok şey olduğuna inanıyor ve buradaki faaliyetlerinin gelişme sürecinde yakın bir şekilde çalışmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.