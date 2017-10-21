Bankacılar, düşük faiz ortamını tercih ettiklerini söylüyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, bankacılık sisteminin kredi vermeye, ekonomiye destek sağlamaya devam edeceğini belirterek, bu kapsamda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, Bankacılar Zirvesi’nde konuşan Leblebici, düşük faiz ortamını kendilerinin de istediğini, bunun için başka enstrümanlar da gerektiğini dile getirdi.



'NE YERİMİZ DAR DERİZ NE YENİMİZ'



Leblebici, şu anda bütün finansmanın bankacılık sistemi üzerinden geçtiğini, sermaye piyasalarının geliştirilmesiyle faizlerin daha aşağıya inmesini sağlayabileceklerini vurguladı.



Zirvede konuşan TBB Başkanı Hüseyin Aydın ise bankacılar olarak düşük faiz ortamını tercih ettiklerini belirterek, “Faizler düşük olmazsa yatırımcılarımızın rekabet etme işi güçleşir” diye konuştu. “Kaynak, kendisi miktar olarak kıt. Kıt olan bir şey pahalı” diyen Aydın, bu kaynağın ucuzlatılmasının Türk bankacılık sisteminin birincil hedeflerinden olduğunu vurguladı. Türkiye’de çarkların döndüğünü ve sistemin tıkır tıkır çalıştığının altını çizen Aydın, “Likidite ve sermayemiz olsun, ne yerimiz dar deriz ne yenimiz” değerlendirmesinde bulundu.



Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku da katılım bankalarının ilk kurulduğundan bu yana reel sektörün içinde olduğunu söyledi.



'HALKBANK 2018'DE YÜZDE 15 BÜYÜYECEK'



Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, önümüzdeki yıl hem bilançoda hem mevduatta hem de nakdi kredilerde yüzde 15’lik büyüme bütçelemesi yaptıklarını söyledi.



'TÜRKİYE İÇİN EN KARANLIK DÖNEMLER GERİDE KALDI'



Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze ise 2018 yılının hem imkânların hem de birtakım sıkıntıların olabileceği ve dikkatli yönetilmesi gereken bir yıl olacağını öngördüklerini belirtti.



Gayri safi milli hasıladaki yüzde 1’lik büyümenin finansal sektörde yüzde 3’lük büyümeyi getirdiğini aktaran Taze, Türkiye’nin 2018 yılında büyümesi eğer yüzde 5 olursa finansal sektörün yüzde 15 büyümesi gerektiğini dile getirdi.



Taze, Suriye ve Irak’taki en karanlık dönemlerin geride kaldığına inandığını belirterek, 2018’de Türkiye’nin yüzde 5 büyümeyi yakalayacağını düşündüğünü söyledi.



'TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPMAK İSTEYEN ÇOK YATIRIMCI VAR'



Zirvede konuşan HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, yurtiçinde yatırım ortamını geliştirecek adımlar atılması gerektiğini belirtti.



Kervancı, “2018’de dünyada likidite koşulları değişecek ama Türkiye’de yatırım yapmak isteyen çok yatırımcı var. Piyasa bilgilerine göre, 2018’de 2 milyar dolar halka arzın Türkiye’den uluslararası piyasalara gelmesi bekleniyor. Bu halka arzlarda bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Asya’dan ve Körfez bölgesinden ciddi talepler var” diye konuştu.

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