Bankacılar faizlerin düşmesinden yana

Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bankaların uyguladığı yüksek faizlere ilişkin eleştirileri hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Faizleri "enflasyon canavarı" olarak tanımlayan Ateş, her şeyin önünde engel oluşturan yüksek faizlerden, bankaların da çok zarar gördüğünü savundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının son derece yerinde ve doğru müdahaleler yaptığını aktaran Ateş, gıda fiyatlarının enflasyon oranını çok oynattığını belirtti. Ateş, "En azından bu çekirdek enflasyona daha çok konsantre olmak, hedeflenen o tek haneli rakamlara bir an önce inmek ve bunlarla ilgili reform sürecinin de vakit kaybetmeksizin 2019 seçimlerine kadar yapılıp sonuçlarının da alınmaya başlaması lazım." diye konuştu.

Ateş, enflasyonla birlikte faizlerin de düşeceğini ifade ederek, "Son derece rekabetçi olan bankacılık sistemi bu konuda herkesten daha fazla hazır ve taleplidir. Faizlerin düşmesi konusunda çok istekliyiz." diye konuştu.

Faizlerin düşürülmesinde bankacıların atabileceği adımlardan da bahseden Ateş, şunları söyledi:

"Faizi paranın bir zaman değeri olarak düşündüğümüz zaman, Kredi Garanti Fonu ki bana göre şu anda dünyanın en büyük garanti kurumu haline gelmiştir, bankacıların daha geniş kitlelere daha yaygın ve düşük marjlarla kredi vererek, kredi musluklarını hep açık tutmasında son derece büyük destek sağlamıştır. Bunun 3 yıl daha uzatılmış olması, bankaların kredibilite değerlendirmelerine göre son derece değerli kararlardır. Kanaatim boşalan limitlerin yine kullandırılma imkanlarının araştırılması, istihdama, ihracata, yatırıma yönelik KOBİ'lere ağırlıklı olarak hükümet garantisi desteğinin, dolayısıyla banka desteğinin ve onların finansmana erişiminin artırılarak korunması çok değerlidir. Bu hem büyüme rakamlarımızı artıracak hem çekirdek enflasyonu aşağı çekecek ayrıca finansman maliyetlerine de doğrudan katkıda bulunacaktır."

Ateş, bu kredilerin önemli bir teşvik olduğunun altını çizerek, bankaların da risk algısı sıfır olan bu kredileri düşük marjlarda vermesi gerektiğini dile getirdi.

Ortadoğu coğrafyasının daha yüksek risk taşıdığına işaret eden Ateş, bu risklerin ortadan kaldırılması konusunda umutlu olduklarını aktardı.

Ateş, Türkiye'nin de girişimleriyle bölgedeki tehditlerin giderek azaltılmasının ekonomiye olumlu yansıyacağını beklediklerini belirterek, "Enflasyon beklentisi gerçeğinden tehlikelidir. Beklentiyi düşürmek, enflasyonun yüksek beklenti halini kırmak, jeopolitik bazı risklerin azalmasıyla da ilgilidir, yalnızca ekonominin kendisiyle ilgili değil. Milli bankanın genel müdürü olarak ifade edebilirim ki faizlerin düşmesi konusundaki arzumuz ve beklentilerimiz gerçekten çok yüksektir." ifadelerini kullandı.

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