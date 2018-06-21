Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 72 milyar 634 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 209 milyar 721 milyon lira oldu.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 44 milyar 845 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 2,21 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 75 milyar 792 milyon liraya çıktı.
TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 14 Haziran ile biten haftada 953 milyon lira azalarak 415 milyar 186 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 198 milyar 502 milyon lirası konut, 7 milyar 304 milyon lirası taşıt ve 209 milyar 379 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 782 milyon lira artarak 386 milyar 136 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,34 artışla 93 milyar 547 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 969 milyon lirası taksitli, 50 milyar 578 milyon lirası taksitsiz oldu.
Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 14 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,65 artarak 17 milyar 200 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,27 azalışla 445 milyar 587 milyon liradan 444 milyar 402 milyon liraya geriledi.
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