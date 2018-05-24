Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 18 Mayıs ile biten haftada 31 milyar 727 milyon 102 bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 927 milyar 42 milyon 280 bin liraya çıkan bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,67 artış kaydedildi.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,67 artışla 1 trilyon 12 milyar 879 milyon 306 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 2,93 yükselişle 816 milyar 105 milyon 989 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 891 milyon dolar azalarak 199 milyar 87 milyon dolara düştü. Bunun 185 milyar 390 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 697 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.
Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 151 milyar 818 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 6 milyar 39 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 983 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 8 milyar 550 milyon dolar oldu.
Taksitli ticari krediler yükseldi
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,19 artışla 393 milyar 91 milyon 157 bin liraya, taksitli ticari krediler ise yüzde 0,93 artışla 354 milyar 765 milyon 962 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,31 azalarak 117 milyar 466 milyon 217 bin liraya geriledi.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 180 milyar 989 milyon 378 bin lirası konut, 6 milyar 151 milyon 340 bin lirası taşıt ve 205 milyar 950 milyon 439 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 18 Mayıs ile biten haftada 32 milyar 209 milyon 685 bin lira artarak 2 trilyon 252 milyar 703 milyon 192 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,53 artış gösterdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.