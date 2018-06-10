İHA'da yer alan habere göre; hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Yılmaz “Rize’de yaşıyorum ve uzun yıllar bankacılık, finans sektöründe çalıştım. Çalışırken hep hayalimdi hayvanlarla uğraşmak, kendi köyümde bir şeyler yapmak. En azından bir şeyler üretmek, üretime katkıda bulunmak adına bir şeyler yapmak istiyordum. Nihayetinde şimdi o hayalimi kendi köyümde kurduğum bin 500 kapasiteli salma tavuk çiftliği ile gerçekleştirdim. Rize’de bir çok büyük markete toptan ve perakende yumurta satıyoruz” dedi.
İnsanların yumurtalara olan güveninin azılmasından ötürü kendisinin kurduğu çiftliği görmesiyle yumurtasına talep olduğunu dile getiren Yılmaz “Piyasada çok fazla yumurta çeşidi var. İnsanlar yumurta alırken inanamıyorlar, aslında güvenemiyorlar. Bu yumurta gerçekten doğal mı? Doğala yakın mı? Diye düşünüyor insanlar. İnsanlar burada çiftliğimizi gördükçe ürettiğimiz yumurtaları da görmüş oluyorlar. Şuan da bir sıkıntı yaşamıyoruz” şeklinde konuştu.
Bankacılık yaptığı yıllarda şuan kazandığı ücretten daha fazla kazandığını ama kendisinin hayallerinin peşinden gittiğinden ötürü mutlu olduğunu belirten 28 yaşındaki genç girişimci Yılmaz, “Bankacılıkta daha az kazanmıyordum ama her şey de para değil. İnsanın huzurlu yaşaması ve bu yolda yürümesi yaşamın altın kurallarından bir tanesi. Ben şuan daha mutluyum. Asla pişman değilim. Pişman olduğum sadece bir nokta var keşke 5-6 yıl önce başlamış olsaydım, belki şuan da planladığım hedefe çoktan ulaşmıştım. Benim hedefim ilk etapta da daha büyüktü ama kendi imkanlarımla bu kadarını anca yapabildim. Hibe alacaktım ama bizim arsa tapusundan dolayı çıkan bir sıkıntıdan ötürü onu da alamadım. Daha büyük daha donanımlı bir tesis, kesimhanesi belki kuluçkahanesi şeklinde daha donanımlı bir tesis yaparak biraz daha geniş bir pazara, geniş bir kitleye hitap etmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.