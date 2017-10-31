Bankaların 9 aylık kârı 2016'yı yakaladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) verilerine göre, bu yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artışla 37,2 milyar lira net kara ulaşan Türk bankacılık sektörü, geçen yılın tamamında elde ettiği 37,5 milyar liralık kar rakamına yaklaştı.

Verilere göre, bankaların bu yılın 9 ayında elde ettiği toplam faiz geliri, 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 arttı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 143,1 milyar lira olan bankaların faiz geliri, 2017'nin aynı döneminde 177,6 milyar liraya yükseldi.

Bankalar, 9 ayda kredilerden 144,4 milyar lira faiz geliri elde etti. Söz konusu gelirin 34,5 milyar lirası tüketici kredilerinden, 6,7 milyar lirası kredi kartlarından, 21,5 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 81,8 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Bankaların taksitli ticari kredilerden aldığı faiz, 9 ayda 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 50 arttı. Yine, Türk bankacılık sektörü, bu yılın 9 ayında 37 milyar 180 milyon lira net dönem karı elde etti. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artışa işaret etti.

Bankalar, geçen yılın ocak-eylül döneminde 28 milyar 903 milyon lira, yılın tamamında da 37,5 milyar lira net kar sağlamıştı.

FAİZ GİDERİ 95.5 MİLYAR LİRA

Sektörün toplam faiz gideri, bu yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 95,5 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı, yüzde 22 artışla 66,7 milyar liraya ulaştı.

Bankaların net faiz geliri de 9 ayda 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 82 milyar lirayı aştı. Sektörün toplam faiz giderlerinin yüzde 70'i mevduat ve yüzde 11'i bankalara verilen faizlerden oluştu.

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri bu yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 40,5 milyar lira oldu.

Faiz dışı gelirler içinde yer alan kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 15 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 6,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Eylül sonu itibarıyla nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı 2,9 milyar lira, gayrinakdi krediler üzerinden alınanların tutarı da 3,2 milyar lira olarak hesaplandı.

Bankaların verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir 2017'nin 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 20,6 milyar liraya ulaştı. Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin toplam faiz dışı gelirler içindeki payı da yüzde 51 olarak kayıtlara geçti.

Eylül sonu itibarıyla aktiflerin satışından elde edilen gelirler 1 milyar lira, diğer faiz dışı gelirler 11,2 milyar lira, alınan kar payları da 1,6 milyar lira oldu.

PERSONEL GİDERİ 20 MİLYAR

Verilere göre, bankaların toplam faiz dışı giderleri bu yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 54,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faiz dışı giderlerin 3'te biri personel giderlerinden oluştu. Söz konusu gider, geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 10 artarak 18 milyar lirayı aştı.

Eylül sonu itibarıyla verilen ücret ve komisyonların tutarı 5,5 milyar lira, diğer faiz dışı giderler de 19,5 milyar lira oldu.

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