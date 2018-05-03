Bankaların kârı artıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı ilk çeyrek sonuçlarına göre, bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 18 artarak 3.38 trilyon liraya ulaştı.

Sektörün kredileri de aynı dönemde yüzde 20 artarak 2.2 milyar lira olurken, toplam mevduatlar da 1.78 trilyon lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 13.88, sermaye yeterlilik standart rasyosu da yüzde 16.56

oldu.

Sektörün geçen sene ilk çeyrekte yüzde 3.21 olan brüt takpteki kredi rasyosu ise yüzde 2.9'a geriledi.