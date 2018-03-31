Adana ve Hatay'da aralarında kamu bankasında görevli bir kişinin de bulunduğu 9 kişi, 105 kişiye kredi çektirerek bankayı 3 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi. 25 bin lira kredi çektirilen ve hırsızlıktan kaydı bulunan bir kişinin ise "Sistem kapalı krediyi çekemedim, siz bekleyin çekip geleceğim" diyerek dolandırıcıları dolandırdığı ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana ve Hatay'da bir kamu bankasını 3 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen 2'si kadın 9 kişiyi 29 Mart günü şafak vakti gözaltına almıştı. Dolandırıcılığın detayları ortaya çıktı. Olay, 1.5 yıl önce bankanın Adana'nın Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi şubesinden B.Y. isimli bir kadının bankada müşteri hizmetleri bölümünde çalışan Hakan İ.'den 10 bin lira kredi çektikten sonra taksitlerini öderken kendi adına 20 bin lira kredi çekildiğini öğrenip savcılığa şikayet etmesiyle başladı. Şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hakan İ.'yi mercek altına aldı. Bankayla da irtibata geçen polis, Hakan İ.'nin onay verdiği ihtiyaç kredilerinin 3 milyon lirasının batık olduğunu, kredi çekenlerin ödeme yapmadığını saptadı. Yapılan bu tespit üzerine kredi çeken 105 kişi ile polis tek tek görüştü. Yapılan görüşmelerde zanlıların kimini yoldan geçerken, kimini ise planlı olarak bulup dilenci, hırsız, uyuşturucu bağımlısına takım elbise giydirerek sahte belgeler düzenleyip kredi çektirdiği belirlendi. Polis zanlıların kredi çekenlerin gerçek adres, kimlik ve telefon numaralarını da bankaya verdiğini belirledi.
SİSTEM KAPALI DİYE DOLANDIRICILARI DOLANDIRDI
Kredi çeken 105 kişiden biri olan ve Hatay'da yaşayan Okan H. ise biri kadın iyi giyimli 3 kişinin yanına geldiğini, kendisine kredi çektireceklerini ve kredinin yüzde 40'nı da kendisine vereceklerini söylemesi üzerine bu teklifi kabul edip Hatay'da bankaya sahte evraklar hazırlandıktan sonra gittiğini belirterek, "Bankaya gittim, 25 bin lira kredi çektim. Ancak parayı onlara vermemek için bankadan çıktıktan sonra 'Sistemde arıza varmış krediyi şimdi çekemedim, 'biraz sonra düzelir' dediler, ben bir yere uğrayıp tekrar gelip çekeceğim' diyerek kaçtım" dediği öğrenildi. Zanlının uyuşturucu kullanmak, hırsızlık ve ruhsatsız silah bulundurmaktan suç kaydı olduğu öğrenildi.
105 KİŞİ KREDİ ÇEKTİĞİNİ KABUL ETTİ
Polisin zanlı olarak ifadesini aldığı kredi çeken 105 kişi, gözaltına alınan zanlıların kendilerine sahte evrak hazırlayıp kredi çektirdiklerini, kendi paylarına düşen paraları harcadıklarını söyledikleri öğrenildi. Zanlılar ise suçlamaları kabul etmeyerek kimseye kredi çektirmediklerini ve aracı olmadıklarını ileri sürdü. Hakan İ., kendisini suçlayan şahıslar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. 105 kişi ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 zanlı adliyeye sevk edildi.
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