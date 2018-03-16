İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 7. Medya Ödülleri’nde 'En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı' ödülünü almak üzere sahneye çıkan Banu Parlak, hamile olduğunu açıkladı.



Genç şarkıcı, “Konuşma hazırlamıştım ama heyecandan unuttum. Hamile halde buraya koşa koşa geldim. Bu arada bunu da açıklamış olduk” dedi.



BANU PARLAK KİMDİR

1987 senesin dünyaya gelen Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Sesi ve güzelliği ile dikkat çeken Banu Parlak, güçlü sesiyle de sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram’da 800 bin kişinin üstünde takipçisi olan Banu Parlak son olarak çıkardığı Narin Yarim şarkısı ile hayran kitlesini genişletti.

2017 yılında aslen Rizeli olan Okan Öztürk ile evlendi. Asıl üne kavuşmasını sağlayan Instagram hesabını hala aktif bir şekilde kullanan Banu Parlak , eşi Okan Öztürk ile çekildiği fotoğraflarını sık sık paylaşmaktadır.