Banu Parlak: İki aylık hamileyken düşük yaptım

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, 'Hadi Be'nin konuğu, şarkıcı Banu Parlak oldu. İşte Parlak'ın açıklamalarından satırbaşları:

"KÜFÜRLÜ MESAJLAR YÜZÜNDEN TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA YAKALANDIM"

Instagram fenomeni olarak tanınan Banu Parlak, sosyal medyada aldığı küfürlü mesajlar yüzünden psikolojisinin bozulduğunu anlattı: Psikoloğa gittim, ‘Tükenmişlik sendromu yaşıyorsun’ dedi. Bir videomun altında 7 bin yorum varsa 5 bini küfürdü. Allah’tan şimdi yorumları kapatma özelliği geldi. Şimdi de mesaj atıyorlar ‘küfür edemiyoruz’ diye. İnanın abartmıyorum. Bir de anneme küfür ettiklerinde çok bozuluyorum. Biri bir mesaj atmıştı mesela, anneme ve arabama küfür etmişti. Cevap yazdım, ‘Senin o küfür ettiğin kadın beni tek başına büyüttü. O arabayı ben üç tane işte çalışarak aldım. Niye yapıyorsun bana bunu?’ diye. Sonra çocuk üzüldü filan, tatlıya bağladık. İnsanlar bilmiyorlar sizi. Sizin hakkınızda bir fikri yoksa karşınızdakinin, önyargılar giriyor devreye. Kızlarımıza zaten maşallah. En çok küfür eden, hakaret eden onlar. En çok izleyenler de onlar. Dışarıya çıkınca nedense herkes çok seviyor. Dışarıda bir tane sevmeyenle karşılaşmadım şu ana kadar.

"(SENİN SESİN DEĞİL) DİYORLARDI"

Banu Parlak, sesiyle ilgili nasıl yorumlar aldığı sorusuna şöyle yanıt verdi: “Bana ‘Bu senin sesin değil, bilgisayarda oynanmış’ diyorlardı. Yahu öyle bir teknoloji var da benim mi haberim yok? Bilgisayarda nasıl sesle oynanıyor? Yok öyle bir şey. Tabii insanlar bilmediği için konuşuyorlar. ‘Üç şarkıda da sesin farklı’ diyorlar. Sesimin farklı olmasının sebebi şu; ilk şarkıdan beri eğitim alıyorum. Artık ister istemez ses bir hale, yola giriyor. Bunun tek sebebi de o.”

"İKİ HAMİLEYKEN DÜŞÜK YAPTIM"

Instagram hesabında gebelik testi paylaşan Banu Parlak, 2 aylık hamileyken bebeğini kaybettiğini açıkladı: “Paylaştım, çünkü bir gebelik vardı. Hatta hemen arkasından ‘Nazar değer Banu, paylaşma’ dediler. Nazar değmedi ama 2 ayın sonunda düşük yaptım. Sonlandı yani. Şu anda öyle bir şey yok. Çocukları çok seviyorum. Önümde uzun bir yol var benim.”

"LONDRA İÇİN BİRİKTİRDİĞİM PARAYLA SİNGLE ÇIKARDIM"

Banu Parlak, sosyal medyada yakaladığı popülariteyi sürdürmek için single çıkardığını söyledi: “Ciddi bir popülarite yakaladım. Herkes kabul etsin; o popülariteyi yakaladıktan sonra bunu nasıl devam ettireceğim diye düşünüyor insan ister istemez. Şarkı söyleme isteği de hep içimde vardı. Londra’ya gitmek için biriktirdiğim parayla single çıkardım ben de.”

"3 İŞTE ÇALIŞIYORUM"

Banu Parlak, farklı işlerle uğraştığını da açıkladı: “Ben hep hırslıydım. Aslında kimya mezunuyum. Bunun üzerine Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetimi okudum. En son da sağlık Kurumları İşletmeciliği okudum. Üç işte çalışıyorum; iş güvenliği uzmanlığı yapıyorum, laboratuvara gidiyorum, bir taraftan da insan kaynakları müdürlüğü yapıyorum.”

"UZMANLIK ALANIM KÖK HÜCRE"

Kimya bölümü mezunu olan şarkıcı, uzmanlık alanının kök hücre olduğunu söyledi: “Benim uzmanlık alanım kök hücre. Benim yaptığım işi yapabilmek için genetik ya da biyoloji mezunu olmak gerekiyor diye bir yasa tasarısı çıkınca ben boşta kaldım. Yoksa doğumlara gidiyordum, plasentadan kök hücre alıyorduk.”

"EMRAH 'KABUL' ŞARKISINA 100 BİN LİRA İSTEDİ"

Banu Parlak, neden Emrah’ın 'Narin Yarim' ve 'Dura Dura' şarkılarını cover’ladığı sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Emrah’a taktım! Emrah’ın çok güzel bakir şarkıları var. 2016 yılında hâlâ arabada 'Narin Yarim'i dinliyordum. Sonra dedim ki ‘Günümüzün düzenlemesiyle, aranjesiyle bundan çok güzel bir şey çıkar.’ Baktım izlenme oranlarına, öyle pek izlenmesi de yok. Bakir kalmış. Sonra Aşkın Tuna ve Feyyaz Kuruş’u aradık, sağ olsunlar bizimle paylaştılar. Aslında Emrah’ın ‘Kabul’ diye bir şarkısı vardı ama o kendi şarkısıymış. 100 bin lira para istediler, onu alamadık.”

"OYUNLUK TEKLİFLERİ GELİYOR"

Parlak, oyunculuk teklifleri de aldığını açıkladı: “Oyunculukla ilgili sertifikam var, Ayla Algan’dan aldım. Teklifler de geliyor. Ama önce müzik camiasında istediğim yere geleceğim, ondan sonra oraya atlayacağım. Öyle elli tane şey yapmak değil de bir tane şeyi sağlam yapmak niyetindeyim.”

"YENİ SİNGLE'DA SARIŞIN OLACAĞIM"

Banu Parlak, yeni single’ı için imaj değiştireceğini söyledi: “Yeni single’da sarışın olacağım. Eşim Okan da seviyor ama ben pek sevmiyorum. Bir ara sadece uçlarını sarı yaptım, başka bir kadınmışım gibi geldi bana. Kabullenemedim. Gelmişim 33 yaşına, saçımda boya yok çünkü. Bir tuhaf geldi o yüzden. Ama yeni single’da yapacağım öyle bir değişiklik.”

"EVLENENE KADAR ÇOK SALDIRGAN BİZ KIZDIM"

Kick-boks, hapkido ve muay thai ile ilgilendiğini anlatan Banu Parlak, kavgacı kişiliğini evlendikten sonra terk ettiğini söyledi: Okan’la evlenene kadar çok saldırgan bir kızdım. Trafikte kavga ederdim, saldırırdım vesaire. Okan’ın başı belaya girmesin diye artık kavga etmiyorum. Çünkü bana bir şey yapmaları demek, benim kocamın katil olması demek. Kocamı tanıyorum. O yüzden artık kavga etmiyorum.

Banu Parlak