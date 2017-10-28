Banvit: 75 - Trabzonspor: 72 | MAÇ SONUCU

BANVİT: 75 - TRABZONSPOR: 72
SALON: Kara Ali Acar
HAKEMLER: Serkan Emlek, Halil Baldemir, Kerem Baki
BANVİT: Thomas 7, Kulig 10, Tolga Geçim 14, Can Altıntığ 7, Metehan Akyel, Vidmar 8, Rautins 8, Taylor 18, Caloiaro 3
TRABZONSPOR: Burak Eşlik, Heslip 12, Vasiliauskas 8, Mükremin Deniz Kılıçlı 8, Harris 7, Eldridge 17, Alper Saruhan, Obekpa 8, Green 12, Ozan Anton Odabaşı
1. PERİYOT: 21-22
DEVRE: 46-37
3. PERİYOT: 65-56
Maça Vidmar, Taylor, Tolga Geçim'in sayılarıyla başlayan Banvit, 5. dakikayı 12-11 önde geçti. Konuk takım Eldridge ve Obekpa ile pota altını iyi kullanınca 8. dakikada (17-22) üstünlüğü ele geçirdi. İlk periyot Trabzonspor'un 22-21 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci periyoda iyi başlayan Banvit, Kulig'in sayılarıyla tekrar öne geçip, 12. dakikada skoru 26-24'e getirdi. Trabzonspor 15. dakikada tekrar öne geçse de (29-28) Banvit, Rautins ve Can Altıntığ ile pota altını iyi kullanınca 18. dakikada skoru 36-32'ye getirdi. Banvit, soyunma odasına da 46-37 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Bandırma temsilcisi, Kulig ve Thomas'ın sayılarıyla 25. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 56-44. Kalan bölümde Trabzonspor, Obekpa ile boyalı alandan skor üretirken, Banvit final periyoduna 65-56 üstün girdi.
Son periyoda Trabzonspor, Eldridge ve Green'in dış atışlardan bulduğu sayılarla başladı. 34. dakikada sert savunmasıyla farkı 3 sayıya (69-66) kadar indiren konuk ekip, Banvit'in top kayıplarını da değerlendirerek bitime iki dakika kala (71-72) öne geçti. Banvit aynı dakika içinde Taylor'a yapılan faul sonrasında serbest atışlardan birini sayıya çevirince skor 72-72 eşitlendi. Bandırma temsilcisi, maçın son saniyesinde Tolga Geçim ile 3 sayılık isabet bularak, maçtan 75-72 galip ayrıldı.
Banvit'te 18 sayı üreten Taylor maçın en skorer ismi olurken, Trabzonspor'da Eldridge 17 sayı ile oynadı.
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