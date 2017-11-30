Banvit: 83 - Beşiktaş Sompo Japan: 87

BANVİT: 83 - BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: 87
SALON: Banvit Kara Ali Acar
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Ahmet Tatlıcı, Halit Can Cihan
BANVİT: Thomas 16, Kulig 10, Tolga Geçim 3, Can Altıntığ 5, Vidmar 12, Rautins 9, Taylor 11, Caloiaro 17, Rıdvan Öncel
BEŞİKTAŞ: Boatright 24, Muratcan Güler, Clark 14, Samet Geyik 3, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı 10, Strawberry 16, Kenan Sipahi, Lima 5, Diebler 13, Weems 2
1. PERİYOT: 25-31
DEVRE: 42-48
3. PERİYOT: 61-70
5 FAUL: 27.05 Lima (Beşiktaş Sompo Japan)
Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan 6. galibiyetini alırken, Banvit ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
Maça iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Strawberry ve Lima'nın sayılarıyla 3. dakikayı 10-6 önde geçti. Siyah-beyazlı takımda Diebler ve Boatright da skora katkı yapınca konuk ekip, 5. dakikada skoru 16-9'a getirdi. Sert savunmasıyla Banvit ataklarını karşılayan ve rakibine hata yaptıran Beşiktaş Sompo Japan, Lima ve Clark ikilisiyle 6. dakikaya 11 sayı farkla 24-13 önde girdi. Banvit son iki dakikada, Thomas ve Can Altıntığ ile pota altında etkili olmasına rağmen Beşiktaş Sompo Japan farkın kapanmasına izin vermeyince ilk çeyrek siyah beyazlı ekibin 31-25 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci periyodun ilk dakikalarında oyuna ağırlığını koyan Banvit, Caloiaro ve Kulig ile 13. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 32-35. Sertaç Şanlı, Boatright, Diebler ve Weems ile skor üreten Beşiktaş Sompo Japan, 16. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 34-44. Bu çeyrekte de top kayıplarına devam eden Banvit, Vidmar ve Caloiaro ile sayı üreterek farkı 6 sayıya kadar indirdi ve Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 48-42 önde gitti.
Üçüncü periyodun ilk beş dakikasında hızlı hücumlarda, Clark, Strawberry ve Boatright ile sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, bu süreyi 60-48 önde geçti. Banvit, çeyreğin son iki dakikasında Vidmar, Kulig, Can, Thomas ve Taylor ile skor üretse de aradaki farkı eritemedi. Beşiktaş Sompo Japan, son çeyreğe de 70-61 üstün girdi.
Karşılıklı sayılarla başlayan final periyodunda Thomas ve Rautins ile sayılar bulan Banvit 32. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 67-72. Caloiaro ve Taylor ikilisiyle bulduğu sayılarla son beş dakikada farkı 2 sayıya kadar indiren ev sahibi ekip, 37. dakikada Taylor ile eşitliği sağladı: 79-79. Beşiktaş Sompo Japan, Diebler'ın son bölümdeki kritik serbest atışlarıyla karşılaşmadan 87-83 galip ayrıldı.
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