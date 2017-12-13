Karşılaşmaya iyi başlayan Banvit, Caloiaro ve Vidmar'ın basketleriyle 5. dakikayı 11-4 önde geçti. Ancak pota altında Biligha ile üst üste basketler bulan konuk ekip, ilk periyodu 17-15 önde bitirdi.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle dengeli bir mücadeleye sahne olurken, soyunma odasına da 36-36 berabere gidildi.

Maçın üçüncü çeyreğine etkili başlayan Banvit, Caloiaro, Rauntins ve Thomas'ın basketleriyle farkı açmaya başladı ve son çeyreğe 64-46 önde girdi.

Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Banvit, karşılaşmadan 90-62 galip ayrıldı.

Banvit: 90 - Umana Reyer: 62