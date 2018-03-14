Maça iyi başlayan Nanterre 92, Jones ve Schaffartzik'in sayılarıyla 4. dakikayı 6-2 önde geçti. Taylor ve Vidmar ile sayı üreten Banvit, 6 dakikada skoru 6-8'e getirdi. Ev sahibi ekip, ilk çeyreğin sonlarına doğru Rautins ile eşitliği sağladı (8-8). Sert savunmasını Schaffartzik ile skora yansıtan Fransız ekip, ilk çeyreği de 15-12 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta 13. dakika Fransız ekibinin 20-19 üstünlüğüyle geçildi. İnvemizzi ve Jones'in sayılarına Şehmus Hazer, Kulig ve Thomas ile karşılık veren Banvit 16. dakikaya 25-24 önde girdi. Etkili oyununu Thomas,Taylor, Rautins'in sayılarıyla süsleyen Banvit, soyunma odasına 9 sayı farkla 39-30 önde gitti.

Üçüncü periyotta hızlı hücumlarda etkili olan konuk ekip, Shuler ve Jones ile sayılar bulunca 24. dakikada skoru 44-38'e getirdi. Nanterre 92 takımı, boyalı alanı iyi kullanınca 28. dakikada fark 5 sayıya indi (50-45). Banvit, son çeyreğe de 55-50 önde girdi.

Banvit, final periyoduna Şehmuz Hazer ve Kulig'in sayılarıyla başladı. Müsabakanın son 5 dakikasına 62-52 önde giren ev sahibi ekip, salondan 73-64 galip ayrılarak FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Banvit'te Thomas ve Kulig 15'er sayı Rautins 11 sayı ile oynadı. Nanterre 92 takımında ise Jones 18, Schaffartzik 15 ve Wilson 10 sayı kaydetti.

SALON: Banvit Kara Ali Acar

HAKEMLER: Vicente Bulto (İspanya), Andris Aunkrogers (Letonya), Petar Obradovic (Bosna Hersek)

BANVİT: Thomas 15, Şehmus Hazer 6, Kulig 15, Erkin Şenel, Vidmar 9, Rautins 11, Rıdvan Öncel 2, Taylor 5, Caloiaro 8, Berke Atar 2

NANTERRE 92: Aminu 2, Konate 3, Shuler 8, Schaffartzik 15, İnvemizzi 2, Tchouaffe 2, Jones 18, Pansa, Wilson 10, Ducteil 4

1. PERİYOT: 12-15

DEVRE: 39-30

3. PERİYOT: 55-50

BEŞ FAULLE OYUNAN ÇIKAN: 33.18 Şehmus Hazer (Banvit)