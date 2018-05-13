SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, İsmail Aydın, Halit Can Cihan
PINAR KARŞIYAKA: Berk Uğurlu 5, Kennedy 18, Jones 2, Banic 9, Allen 7, Egemen Güven 6, Erdi Gülaslan 5, Metin Türen 2, Wood 6, Waters 9, Berke Aygündüz, Görkem Doğan
BANVİT: Thomas 12, Vidmar 15, Rautins 6, Taylor 7, Caloiaro 18, Şehmus Hazer 11, Kulig 11, Can Altıntığ 3, Rıdvan Öncel 6, Tolga Geçim, Ragıp Berke Atar
1. PERİYOT: 13-18
DEVRE: 37-42
3. PERİYOT: 59-68
Karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 8-4 üstün geçen Pınar Karşıyaka karşısında Banvit 8. dakikada 11-9 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren konuk ekip ilk periyodu 18-13 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında aradaki farkı 7 sayıya (20-13) çıkaran rakibi karşısında savunmada ve hücumda daha etkili olan Pınar Karşıyaka 15. dakikada Egemen Güven'in sayılarıyla beraberliği yakaladı: 25-25. Kalan bölümde daha iyi bir oyun ortaya koyan Banvit, devreyi 42-37 üstün bitirdi.
Üçüncü periyoda iyi başlayan ev sahibi takım Kennedy'nin bulduğu sayılarla 24. dakikada durumu 47-47 eşitlemeyi başardı. Banvit, pota altında ve dış atışlarda bulduğu sayılarla periyodu 9 sayı farkla 68-59 önde bitirmeyi başardı.
Son periyodun başında Pınar Karşıyaka hücumda etkili olamadı. Thomas ve Caloiaro'nun sayılarıyla 35. dakikada 10 sayı farkla (74-64) öne geçen Banvit, etkili oyununu sürdürdü ve müsabakadan 20 sayı farka 89-69 galip ayrıldı.
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