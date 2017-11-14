Banvit - Movistar Estudiantes: 82-80 | MAÇ SONUCU

SALON: Kara Ali Acar
HAKEMLER: Aleksandar Glisic (xx), Sasa Maricic (xx), Gentian Cici (xx)
BANVİT: Thomas 17 (xxx), Kulig 8 (xxx), Tolga 8 (xxx), Can 5 (xx), Metehan 2 (xx), Vidmar 15 (xxx), Rautins 18 (xxx), Taylor 2 (xxx), Caloiaro 7 (xxx)
MOVISTAR ESTUDIANTES: Cvetkovic (x), Hakanson 3 (xx), Brizuela (x), Vicedo 10 (xxx), Cook 6 (xx), Pena (x), Suton 2 (x), Landesberg 31 (xxx), Savane 10 (xxx), Brown 12 (xx), Arteaga 6 (xx)
1'İNCİ PERİYOT: 14-27
İLK YARI: 46-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-60
5 FAUL ALAN: Arteaga (Movistar Estudiantes) (Dk. 22:03)
Maçın 5 dakikasını Arteaga ve Savane`nin etkili oyunuyla önde geçen İspanyol temsilcisi, ilk çeyreğin geride kalan bölümlerinde Banvit'in top kayıplarını hızlı oyunlarıyla birlikte iyi değerlendirdi ve ilk periyodu da 27-14 önde geçti. İkinci çeyrekte birlikte Thomas ve Vidmar'ın basketleriyle nefes alan Banvit, 13'üncü dakikada farkı 2 sayıya kadar indirdi. Seyircisinin de desteğiyle moral bulan Banvit, devrenin bitimine 5.39 dakika kala 30-27 öne geçerken, son dakikalardaki skorer oyunuyla devreye de 46-41'lik üstünlükle girdi.
Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü çeyrekte ise ise bir ara Movistar Estudiantes, 50-48'lik skorla öne geçti. Ancak periyodun bitimine 5 dakika kala Caloiaro ve Rautins'un basketleriyle yeniden ritim bulan Banvit, bir kez daha farkı açtı. Seyircisinin de büyük desteğini alan Banvit, kader çeyreğine de 69-60 önde başladı. Banvit seyircisinin İzmir Marşı'yla final çeyreğine başlayan Bandırma temsilcisi, bitime 7.11 dakika kala farkı 12'ye çıkardı. Ancak top kayıplarını önleyemeyen Banvit, rakibinin farkı azaltmasına engel olamamasına karşın parkeden 82-80'lik galibiyetle ayrılmasını bildi.
Banvit'in en skorer oyuncuları 18 sayı ile Rautins, 17 sayı ile Thomas ve 15 sayı ile de Vıdmar oldu. Movistar Estudiantes'de ise 31 sayı atan Landesberg maçın skoreri oldu.
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