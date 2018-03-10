BANVİT: 104 - YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: 80



SALON: Banvit Kara Ali Acar

HAKEMLER: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Ahmet Tatlıcı



BANVİT: Thomas 11, Şehmus Hazer 10, Kulig 11, Tolga Geçim 10, Erkin Şenel 9, Vidmar 4, Rautins 11, Rıdvan Öncel 11, Taylor 5, Caloiaro 21, Ragıp Berke Atar 1

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: James 7, Boynton 10, Buford 5, Leon Harun Apaydın 6, Enes Berkay Taşkıran 10, Dusan Cantekin 5, Dragicevic 14, Williams 4, Jefferson 13, Erkan Yılmaz 6



1. PERİYOT: 31-23

DEVRE: 62-34

3. PERİYOT: 84-56



5 FAUL: 38.20 Leon Harun Apaydın (Yeşilgiresun Belediyespor)



Karşılaşmaya iyi başlayan Banvit, Rautins ve Caloiaro'nun basketleriyle ilk periyodu 31-23 önde bitirdi.



Etkili mücadelesini ikinci çeyreğe de taşıyan ev sahibi takım, Kulig, Şehmus Hazer ve Rıdvan Öncel ile skor üretmeye devam ederek soyunma odasına 62-34 üstün gitti.



Üçüncü periyodu da 84-56 önde bitiren Banvit, müsabakadan 104-80 galip ayrıldı.

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