Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; Beyoğlu Bekar Sokak'ta bulunan U2 İstanbul İrish Pub'un sahibi Hikmet Dikmen, müşteri olarak gelen mimar Didem Okay ve erkek arkadaşını dövdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Okay ve arkadaşına demir sopayla saldırdığı öne sürülen, şikayeti üzerine gözaltına alınan Dikmen, "Çıkartıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce delil karartma şüphesiyle "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Hikmet Dikmen, ifadesinde aralarında çıkan tartışmanın ardından boğuşma yaşandığını söylediği öğrenildi. Hikmet Dikmen, demir çubukla dövüldüklerini iddia eden Cansu Didem Okay ve erkek arkadaşına vurmadığını ileri sürdü.

Didem Okay, mekan sahibi tarafından demir sopayla dövüldüğünü öne sürerek polise şikayette bulunmuştu.

Bar sahibi Hikmet Dikmen ise twitter'dan yaptığı açıklamada, kapatma saatinde çiftin gitmediğini, bu yüzden tartışma yaşandığını belirterek, "Erkek arkadaşı ile aramızda şiddetli kavga yaşandı. Bayan arkadaşın yüzündeki darbe nasıl oldu hiçbir fikrim yok" demişti.

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