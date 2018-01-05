Geçen yıl görevini Donald Trump’a devreden ABD’nin 44’üncü başkanı Barack Obama, sosyal medyada takipçilerine müzik ve kitap önerilerinde bulundu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 2017 tercihlerini Facebook sayfasında paylaşan Obama’nın dinlediği müzisyen ve gruplar arasında Beyonce’nin eşi Jay-Z’nin yanı sıra Harry Styles, Kendrick Lamar, U2 ve Chris Stapleton da yer alıyor.

Okuma listesinde ise Ron Chernow, Moshin Hamid, Elizabeth Strout ve Amy Goldstein bulunuyor. Obama ayrıca efsane basketbolcu Kareem Abdul-Jabbar’ın “Koç Wooden ve Ben” isimli kitabını da övdü.

barack obama

obama

Jay Z

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